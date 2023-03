Mehrere Verletzte in Erkelenz Auto brennt nach Unfall auf der B57

In Erkelenz ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall auf der B57 gekommen. Auf der Bundesstraße in Höhe der Shell-Tankstelle stießen aus noch unklarer Ursache drei Fahrzeuge ineinander. Die Polizei berichtete von mehreren Leichtverletzten, jedoch habe sich keiner der Fahrer schwer verletzt.