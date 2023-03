Schwerer Unfall in Erkelenz 17-Jähriger wird von Bus erfasst und schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen hat sich bei einem Unfall auf der Erkelenzer Wilhelmstraße ein Jugendlicher schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 17-jährige Hückelhovener gegen 10.50 Uhr zu Fuß auf der Straße unterwegs, als er von einem herannahenden Bus erfasst wurde. Nach der Erstaufnahme im Erkelenzer Krankenhaus musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls dauerte bis in den Nachmittag. Die Wilhelmstraße war zwischen der Tenholter Straße und Freiheitsplatz bis 14.35 Uhr gesperrt.