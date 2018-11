Unfall auf der L 19 vor Gerderath: Kleintransporter prallt auf Schulbus

Erkelenz Bei Erkelenz-Gerderath wurden ein Autofahrer schwer, sein Beifahrer, ein Busfahrer und vier Kinder leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L 19 bleibt bis Dienstag gesperrt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte nach einem schweren Unfall mit einem Schulbus am Montag zur L 19. Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.24 Uhr ein 55 jähriger Erkelenzer mit einem Kleintransporter auf der L 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Richtung Gerderath unterwegs. Kurz vor dem Ort geriet das Fahrzeug in einer lang gezogenen Rechtskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Schulbus zusammen. Im Schulbus saßen 18 Schüler im Alter zwischen zehn und 15 Jahren.