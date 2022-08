Auf Autobahn in Erkelenz : Gegenstand auf Windschutzscheibe geworfen

Auf Autobahn in Erkelenz

Erkelenz Ein Paar aus Erkelenz befuhr am Donnerstag, 11. August, gegen 18.30 Uhr, mit einem Auto die Autobahn 46 aus Richtung Neuss kommend in Richtung Heinsberg. Als sie sich circa 500 Meter vor der Anschlussstelle Erkelenz-Ost befanden und die rechte Fahrspur der Autobahn nutzten, flog ihnen aus der mit Büschen bewachsenen Böschung rechtsseitig der Fahrbahn ein rechteckiger Gegenstand gegen die Windschutzscheibe.

Um welchen Gegenstand es sich dabei genau handelte, konnte nicht festgestellt werden. Ermittlungen an der genannten Stelle führten nicht zur Klärung des Geschehens. Daher bittet die Polizei Personen, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, welches unter der Telefonnummer 02452 9200 erreichbar ist.