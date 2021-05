Einsatz für die Polizei in Erkelenz : Unbekannte besprühen Haustür mit Farbe

Einsatz für die Polizei in Erkelenz

Erkelenz Die Polizei sucht einen Mann, den Zeugen während der Tat beobachtet haben. Er trug unter anderem eine schwarzweiß-rote Collegejacke.

Die Haustür eines Hauses am Rheinweg in Schwanenberg besprühten unbekannte Täter am Montag, 3. Mai, gegen 16.15 Uhr mit Farbe. Das berichtet die Polizei.