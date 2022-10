Umweltkampagne gefordert​: Fraktionen wollen Erkelenz als „Zero-Waste-City“​

Im September hatten mehr als 1600 Menschen knapp 1,4 Tonnen Müll in ganz Erkelenz gesammelt. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Grüne, SPD und FDP im Stadtrat fordern die Verwaltung dazu auf, eine Kampagne zur Müllvermeidung aufzulegen. Diese könne ein signifikanter Beitrag für mehr Nachhaltigkeit sein und gleichzeitig zu einem Imagegewinn für die Stadt führen.

Der erste Erkelenzer „Dreck-weg-Tag“ im September war ein voller Erfolg. Mehr als 1600 Menschen beteiligten sich dabei, die Stadt sauber zu machen und sammelten knapp 1,4 Tonnen Müll im ganzen Stadtgebiet. Diesen Schub wollen die Grünen, SPD und FDP im Stadtrat nun mitnehmen. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie die Verwaltung auf, eine Kampagne aufzulegen, mit der Erkelenz zu einer sogenannten „Zero-Waste-City“ werden soll. Ziel dieser Umweltkampagne soll es sein, mit einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung „den wachsenden Problemen im Bereich von Müllentstehung, Umgang mit Müll und Müllvermeidung wirkungsvoller zu begegnen und mehr zur allgemeinen Bewusstseinsbildung der Bürger*innen beizutragen“, heißt es in dem Antrag.

Ob es Zigarettenkippen auf der Straße, große Mengen weggeworfener Nahrungsmittel, Plastik in Gewässern oder wild in der Natur abgeladener Schrott sei – diese unnötigen Angewohnheiten der Menschen würden Natur, Klima und die immer knapper werdende Ressource Wasser nachhaltig schaden, betonen die drei Fraktionen. „Dass es in Erkelenz ein Müllproblem gibt, ist offensichtlich. Da braucht man nur mal täglich auf den sogenannten Fastfood-Highway zwischen McDonalds, Subway und Schulzentrum schauen“, sagt Thorsten Odenthal von der FDP.