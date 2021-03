Umstrittener Braunkohle-Abbau in Erkelenz : „Gottesdienst an der Kante“ am Sonntag

„Gottesdienst an der Kante“ am Sonntag

Erkelenz Ranghohe katholische und evangelische Geistliche sind zugegen, wenn an der vom Abriss bedrohten Heilig-Kreuz-Kirche am Sonntag „Sorgen und Gedanken der Bürger“ zur Sprache kommen sollen.

(RP) Zu einem ökumenischen „Gottesdienst an der Kante“ erwartet der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen am kommenden Sonntag, 21. März, ab 14.30 Uhr mehr als 100 Teilnehmer in Keyenberg. Der Gottesdienst soll dort an der Heilig-Kreuz-Kirche im akut vom Abriss bedrohten Erkelenzer Dorf am Tagebaurand stattfinden. Im angrenzenden Park sollen laut Veranstalter „Sorgen und Gedanken aus der örtlichen Bevölkerung“ zur Sprache kommen.