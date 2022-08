Umsiedlung in Erkelenz​: Zweiter Dorftrödel in den neuen Dörfern​

Erkelenz Die Umsiedler wollen mit der Veranstaltung am Samstag weiter zusammenwachsen. In mehr als 30 Garagen, Vorgärten und Einfahrten wird Krimskrams ausgestellt.

(kl) Orte bei „Krimskrams und Köstlichkeiten“ kennenlernen: Der große Andrang und die vielen Besucher aus Nah und Fern beim ersten Dorftrödel im vergangenen Jahr hat die Dorfgemeinschaft Keyenberg Westrich Berverath enorm motiviert, auch in diesem Jahr wieder aktiv zu werden. „Der Begriff Dorftrödel ist eigentlich zu kurz gefasst“, meint Britta Wagner vom Organisationsteam. „Es ist weitaus mehr als ein Trödelmarkt, der in verschiedenen Garagen und Vorgärten stattfinden.“ So gibt es in diesem Jahr am Samstag, 27. August, bei „Krimskrams und Köstlichkeiten“ einen ganzen Tag lang in den neuen Dörfern am Umsiedlungsstandort Dorftrödel, Streetfood, Handwerk, Vereine und Musik – in Keyenberg, Kuckum und Co. Bereits am Vorabend findet ein Jugendtreff für Zwölf- bis 17-Jährige statt, ehe das zweite Trödel- und Streetfood-Festival am Samstag von 10 bis 17 Uhr die Gäste in den Erkelenzer Norden locken soll.