Tagebau-Leitentscheidung in Erkelenz Viele offene Fragen für die Dörfer

Vielleicht war die Erwartungshaltung bei allen Beteiligten ein wenig zu hoch. Wie geht fünf Dörfern am Kostenpflichtiger Inhalt Tagebau Garzweiler weiter? Bei all der Aufbruchstimmung, die die Politik in Berlin und Düsseldorf in den vergangenen beiden Jahren zu erzeugen versuchte, muss man bei einem realistischen Blick auf die Leitentscheidung doch festhalten: Dass sich in den Erkelenzer Dörfern kurzfristig wirklich etwas tut, ist unrealistisch. Die neue Braunkohle-Leitenscheidung gibt einen Rahmen vor. Doch an entscheidenden Stellen besteht sie vor allem aus Worthülsen.