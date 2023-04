Pläne der Bundesregierung Was Erkelenzer zur Cannabis-Freigabe sagen

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland kommt, wird aber zunächst kleiner ausfallen, als ursprünglich von der Ampelregierung geplant. Denn sie beschränkt sich auf privaten Konsum und auf lizensierte Vereine, sogenannte Cannabis Clubs. Entsprechende Pläne hatten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) in der vergangenen Woche vorgestellt. 25 Gramm Cannabis soll demnach künftig jeder besitzen dürfen, der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen soll straffrei sein. Geplante Cannabis-Fachgeschäfte wird es aber erst Mal nicht geben. Wir haben auf dem Erkelenzer Wochenmarkt die Menschen gefragt, was sie davon halten.