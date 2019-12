Programmübersicht 2020 : 20 Jahre Förderverein Haus Hohenbusch

Für 2020 ist ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm an Haus Hohenbusch geplant. Foto: Speen

Erkelenz Eine Premiere für eine Klavierkonzertreihe gibt es auf Hohenbusch. Außerdem planen die Heimatvereine der Region eine „Heimatbörse“.

Mehr als 30 Veranstaltungen finden im nächsten Jahr auf Haus Hohenbusch statt. Was alles im ehemaligen Kreuzherrenkloster bei Hetzerath geboten wird, ist im neuen Programmheft nachzulesen. Los geht es am 12. Januar mit einem Imkerseminar. Wer mit dem Gedanken spielt, sich als Imker zu betätigen, erhält viele Informationen und Tipps durch erfahrene Imker des Imkervereins Erkelenz. Ähnliche Themen ziehen sich durch das gesamte Jahr, so am 27. Februar der Vortrag „Insektensterben – Was können wir tun?“.

Klassische Musik ertönt an drei Abenden im Herrenhaus. Die neue Klavierkonzertreihe mit dem Musikverleger Christoph Dohr (26. Juni, 4. September und 27. November) wird von der Kultur GmbH und dem Förderverein Hohenbusch organisiert. Auf dem Ibach-Konzertflügel kommen Stücke von Alban Berg, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven zur Aufführung. Als Pianist tritt Professor Jakob Leuchner aus Köln auf.

Eine „Heimatbörse“ soll es am 28. und 29. März auf Hohenbusch geben. Dessen Förderverein und der Heimatverein der Erkelenzer Lande laden Geschichts- und Kulturvereine aus dem Kreis Heinsberg zur Präsentation ihrer Arbeiten ein. Besucher sind wiederum dazu eingeladen, sich über die Projekte der einzelnen Vereine zu informieren. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr statt. Veranstaltungsort sind das Laienbrüderhaus und das Herrenhaus. Der Eintritt ist frei.

Traditionelles wie Reit- und Springturnier und Bauernmarkt im Oktober gehören natürlich wieder zum Hohenbuscher Jahresprogramm, ebenso das Electrisize-Festival, das sich in elfter Auflage zum international bekannten Highlight für Freunde der elektronischen Musik gemausert hat. Auch Kunstausstellungen, Vorträge und Seminare unterschiedlichster Themen finden sich im Programm.

Vor 20 Jahren, am 13. April 2000, wurde der Förderverein Hohenbusch gegründet. Nachdem in den zurückliegenden Jahren der Wiederaufbau des einst ruinösen Anwesens vorangetrieben und weitgehend abgeschlossen werden konnte, setzt sich der Förderverein seit einigen Jahren weitere Ziele: „Das Klostergut vor den Toren der Stadt Erkelenz“ soll künftig für die Menschen unserer Region noch attraktiver werden. Ein Meilenstein in der touristischen Entwicklung des ehemaligen Klosters konnte mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung „Lebensraum Hohenbusch“ im Jahr 2018 gesetzt werden. Sie dokumentiert die über 900-jährige Geschichte des Hauses. Diese Dauerausstellung im Obergeschoss des Herrenhauses kann im Jubiläumsjahr von März bis Dezember immer sonntags besichtigt werden.