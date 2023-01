Ultimativ letzte Sitzung Die Erkelenzer Stunk-Ära ist Geschichte

Es ist aus und vorbei. Zum letzten Mal schloss sich der Vorhang nach einer Stunksitzung in Erkelenz. Mit minutenlangem, prasselnden Applaus bedankte sich das Publikum in der ausverkauften Stadthalle bei der Truppe um „Mister Stunk“, Sitzungspräsident Wolfgang „Wolli“ Klein, nach der zehnten Auflage. Nicht nur dem Ensemble und der Stunkband gebührte der Beifall für das langjährige Engagement für einen alternativen Karneval, eingebunden waren auch der Elferinnenrat, die Kulissenbauer und -schieber, die Helfer bei Ton und Technik, die größtenteils schon von Beginn an bei den Stunkern in Erkelenz mitmischten.