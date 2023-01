Am 3. März in der Stadthalle TV-Liebling Helmut Zierl kommt nach Erkelenz

Erkelenz · Jedes Jahr soll eine prominente Persönlichkeit aus TV und Film in Erkelenz die persönliche Visitenkarte abgeben – nah am Publikum, persönlich und direkt in der Ansprache und im Auftritt.

13.01.2023, 05:10 Uhr

Helmut Zierl gastiert bald in Erkelenz. Foto: Bernd Böhner

So sieht es die neue Reihe vor, die von der Kultur GmbH nach den neuen Veranstaltungsreihen (Kinderoper, Eine Stadt macht Theater, Hohenbusch Klassixx) Anfang März mit der Reihe „Außer der Reihe“ eine Fortsetzung findet. Das Publikum darf sich am 3. März auf eines der bekanntesten deutschen TV Gesichter freuen: Helmut Zierl, bekannt aus unzähligen Filmen, Serien, Fernsehspielen und von der Theaterbühne. Im Laufe seiner anhaltenden, langjährigen Karriere verkörperte Helmut Zierl den Liebhaber, den arglistigen Geschäftsmann, den Sunnyboy, den Bösewicht oder auch den Charmeur. Immer wieder schafft es der vielseitige Schauspieler, seinen Rollen genau die glaubwürdigen Facetten zu geben, die ihm in der deutschen TV-Landschaft fast schon ein Alleinstellungsmerkmal geben. Helmut Zierl wird als Grundlage seines Abends in Erkelenz seine im Jahr 2022 erschienene Biographie „Der Sommer meines Lebens“ nehmen, um aus seinem langjährigens Schaffen auf charmante Weise zu berichten. Vielleicht bezieht er sein Publikum sogar mit ein. Karten gibt es für 18 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen Buchhandlungen Wild & Viehausen sowie bei der Erkelenzer Kultur GmbH, Telefon 02431 85932. Mehr Informationen zur Veranstaltung auch online unter www.stadthalle-erkelenz.de.

(RP)