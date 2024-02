Für neue Talente Großer Handballtag beim TV Erkelenz

Von Beginn an herrschte eine ausgelassene, fröhliche Stimmung und die Halle wurde von lautem Gelächter erfüllt. Insgesamt nahmen rund 20 neue Mädchen an den verschiedenen Trainingseinheiten der vier Mannschaften teil. Zu Beginn der Trainingseinheiten sind alle Mädels, in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt, in Staffelläufen gegeneinander angetreten. Im Anschluss separierten sich die nach Alter aufgeteilten Gruppen und die hoch motivierten Trainer starteten mit ihrem individuellen Training. Von Reaktionsspielen, Koordinationsübungen und Torwürfen bis hin zu kleineren Handballspielen war alles, angepasst an das Können der Teilnehmerinnen, dabei.