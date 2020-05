Interview mit Petra Zittrich vom TV Erkelenz : „Jedes Kind hat seinen eigenen Handball“

Alle Hände voll zu tun hat Geschäftsführerin Petra Zittrich vom Turnverein Erkelenz 1860 e.V. mit den neuen Hygiene- und Abstandsregeln. RP-Foto: Ruth Klapproth Herzliche Grüße Ruth Klapproth Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Sportvereine müssen nach den Lockerungen in der Corona-Krise hygienisch akzeptable Wege finden, um den Betrieb wieder hochfahren zu können. Doch nicht alle Angebote sind umsetzbar. Insbesondere beim Sport mit Kindern wird es schwieriger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Seit vergangener Woche dürfen auch die Sportvereine in Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise ihren Betrieb langsam wieder hochfahren. Im Gespräch mit der Redaktion erklärt Petra Zittrich, Geschäftsführerin des Turnvereins (TV) Erkelenz exemplarisch, mit welchen Problemen die Klubs nun zu kämpfen haben. Der ETV hat rund 1500 Mitglieder, die in neun Abteilungen aktiv sind.

Frau Zittrich, wie waren die Reaktionen im Verein, als die Lockerungen im Sportbetrieb bekannt wurden?

Info Angebote des ETV Erkelenz 1860 e.V. Sportarten Basketball, Breitensport, Diabetessport, Handball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Triathlon, Turnen Kontakt Westpromenade 11, Erkelenz, Tel.: 02431 6844, E-Mail: gs@tv-erkelenz.de

Zittrich Die sind zwiespältig ausgefallen. Einerseits waren wir froh, dass wir unsere Mitglieder wiedersehen und zusammen Sport treiben können. Andererseits hat es uns kalt erwischt. Denn neben den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes hat noch jeder Fachverband Leitfäden herausgegeben. Das lag wie ein riesiger Berg vor uns, und wir haben uns gefragt, wie wir das in alle Abteilungen kommuniziert bekommen, damit es alle entsprechend umsetzen können.

Wie war denn der Ablauf der ersten Woche?

Zittrich Als mich die Nachricht von den Lockerungen erreicht hat, war ich noch daheim im Urlaub, ahnte dann aber schon, was auf mich zukommen würde. Ab Montag haben wir dann losgelegt. Zunächst haben wir Formulare vorbereitet, mit denen Mitglieder und Übungsleiter erklären müssen, dass sie sich an die Regeln halten und dass sie gesund sind. Und es kamen natürlich etliche Anfragen von Trainern, Mitgliedern und Eltern, die wissen wollten, wie es weitergeht. Am Mittwoch stand das Telefon zum Beispiel nicht still und es kamen etliche Mails. Wenn man bedenkt, dass es in einer normalen Woche 115 Stunden Sportbetrieb mit 100 Übungsleitern und Gruppenhelfen gibt, kann man sich vorstellen, welche Dimensionen das alles hat. Inzwischen ist klar, dass wir ab dem 18. Mai in einigen Bereichen wieder in den Sportbetrieb einsteigen können.

Wo ist das denn möglich und wo nicht?

Zittrich Generell lässt sich sagen, dass sich die Hygiene- und Abstandsregeln bei Erwachsenen und wettkampforientierten Sportlern leichter umsetzen lassen. So hat etwa in einer Fitnessgruppe jeder seinen eigenen Bereich und bringt eine eigene Matte, ein Handtuch und ein Getränk mit. Schwer wird es dagegen, wo Kinder im Spiel sind. Sie strotzen gerade jetzt vor Bewegungsdrang, da ist es eine große Herausforderung darauf zu achten, dass sie sich zum Beispiel an die Mindestabstände und die entsprechende Hygiene halten. In unserer Turnabteilung haben die Übungsleiterinnen der Eltern-Kind-Gruppe und der speziellen Gruppe für Kindergartenkinder schon erklärt, dass die Schutzmaßnahmen dort nicht umsetzbar sind. Sie werden weiter pausieren.

Wie sieht es denn in anderen Sportarten aus?

Zittrich Es steht und fällt mit der Manpower. Beim Training mit Kindern liegt die maximale Gruppenstärke jetzt bei fünf. Wenn so eine Gruppe normalerweise aus 20 Kindern besteht, muss der Trainer genau festlegen, wer wann kommen darf. Das Training ist organisatorisch und vom Zeitaufwand ein riesiger Aufwand. Im Handball müssen die Kinder zum Beispiel individuell einen Ball zur Verfügung gestellt bekommen, und sie dürfen nur Wurftechniken trainieren. Beim Turnen haben wir viele Trainer und Gruppenhelfer, sodass wir kleine Gruppen bilden können, die Kinder bekommen persönliche Einladungen zum Training.

Wie, denken Sie, wird die Einhaltung der Regeln kontrolliert?

Zittrich Ich gehe davon aus, dass das Ordnungsamt in den Hallen und im Stadion vorbeischauen wird, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Das war vergangene Woche bei den Fitnessstudios schließlich auch so. Deswegen brauchen wir auch große Disziplin, das kann nur funktionieren, wenn alle mitziehen. Wir sollten uns auch alle gegenseitig darauf hinweisen, wenn etwas nicht richtig läuft. Da hilft es hoffentlich, dass wir beim TV Erkelenz eine sehr familiäre Atmosphäre pflegen. Wenn es nicht klappt, befürchte ich, dass es auch dazu kommen kann, dass Hallen wieder geschlossen werden.

Wie hat die Corona-Krise den Verein denn bislang getroffen?

Zittrich In den vergangenen Wochen lag bei uns alles brach. Neue Mitglieder haben wir keine bekommen, aber auch Austritte und Beitragsrückforderungen gab es nicht. Wir setzen auf die Loyalität und Treue unserer Mitglieder.

Und wie sieht es mit den Finanzen aus?