Tulpensonntagszüge im Erkelenzer Land Die Jecken fallen direkt in Scharen ein

Einen Tulpensonntagszug mit 28 Abteilungen hatte Zugleiter Dennis Pispers in Lövenich zu organisieren; keine Aufgabe, die ihn allzu sehr belastete. Nach 15-jähriger Tätigkeit beim Zug in Düsseldorf war er nun zum zweiten Mal bei den Hoppesäck in Lövenich im Einsatz. Keine Sorge bereiteten ihm die Karnevalsaktivisten der Hoppeklääver, die keineswegs im Sinne hatten, den Zug durch Klebeaktionen zu stören. „Jecke for Friday“, so ihr Motto beim närrischen Lindwurm zu Ehren der Tollitäten Prinzessin Helga III., Bäuerin Barbara I. und Ihre Lieblichkeit Jungfrau Birgit I. Der Zug habe in etwa die gleiche Größe wie vor der zweijährigen Corona-Pause, schätzte Pispers.