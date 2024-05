Wieder neue Orgel in Erkelenz Truhenorgel komplettiert Ensemble in St. Lambertus

Zum Abschluss dieses Tages wird es am Abend um 17 Uhr ein festliches Weihekonzert in St. Lambertus geben. Unter dem Titel „Trombe, timpani et organo“ erklingen Werke von Bach, Händel, Telemann unter anderem für drei Trompeten, Pauken und Orgel. Eintrittskarten hierfür gibt es für 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro= ab 16 Uhr an der Abendkasse.