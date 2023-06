Troyka-Azubi in Erkelenz mit Bestnote So wird man Nachwuchs-Sternekoch

„Jetzt muss er erst einmal für ein paar Jahre auf die Weide!“ Die Bemerkung von Sternekoch Alex Wulf hört sich zwar flapsig an, ist aber wohlwollend gemeint. Sie geht in Richtung von Oliver Krings, der gerade seine Ausbildung zum Koch beendet hat. Der 20-Jährige aus Gillrath hat durchaus das Zeug, in die Fußstapfen seines Lehrherrn zu treten. Er ist der erste Auszubildende des 2021 in Immerath eröffneten Trokya, der die Prüfung mit einer glatten Eins angeschlossen hat, er ist auch seit einigen Jahrzehnten der erste im Kammerbezirk, der diese Spitzennote erreichte.