Nach kurzem „Schock“ Troyka in Erkelenz behält seinen Michelin-Stern

Der Schock fuhr Alexander Wulf heftig in die Glieder. Der Name „Troyka“ fehlte auf der Liste der aktuellen Restaurants, die vom Gourmet-Führer Michelin in diesem Jahr mit mindestens einem Stern ausgezeichnet wurden. „Ich war gerade beim Sport, als ich die Liste mit den Ein-Sterne-Restaurants im Internet-Stream gelesen habe“, berichtet Wulf, der mit Koch-Kumpel Marcel Kokot und Sommelier-Freund Ronny Schreiber als gemeinsame Geschäftsführer das „Troyka“ in Erkelenzer-Immerath führt. „Da ist mir das Herz stehen geblieben“, sagt Wulf. Der Schock über den vermeintlichen Verlust des Sterns war indes nur von kurzer Dauer. Wulf hatte eine noch nicht aktualisierte Seite des Michelin aufgerufen. Bei einem erneuten Aktivieren der Homepage leuchtete der Name des Erkelenzer Restaurants in der Liste der Sterne-Restaurants, die ihren Stern behalten haben, auf.