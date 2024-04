Sternekoch aus Erkelenz Alexander Wulf ist „Chefkoch des Jahres“

Das Team vom „Troyka“ im Erkelenzer Ortsteil Immerath freut sich über eine weitere Auszeichnung, die in dieser Form nicht unbedingt zu erwarten war: Alexander Wulf, einer der drei Köpfe des Sterne-Restaurants, wurde bei einer Gala in Paris von der Vereinigung junger Köche in Europa, (Jeunes Restaurateurs d’Europe) zum „Chef of the Year“ gekürt, wie es in einer Mitteilung des Restaurants heißt.