Trotz Martinsmarkt-Absage : Matzerather hoffen auf Spenden für kranke Kinder

Der Martinsmarkt zog in den vergangenen Jahren stets viele Besucher an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Der beliebte Martinsmarkt fällt auch in diesem Jahr aus – die Veranstalter können die Corona-Regeln logistisch nicht umsetzen. Dennoch wollen sie wieder sammeln.

In diesem Jahr wird es allerdings schon zum zweiten Mal keinen Martinsmarkt geben, wie Organisator Nicolai Moll mitteilt. „Lange haben wir darüber nachgedacht, ob wir diese Verantwortung tragen möchten und ob wir überhaupt ein Hygienekonzept entwickeln könnten“, sagt er – die Antwort fiel negativ aus: „Dieses Jahr wird es coronabedingt erneut keinen Martinsmarkt in Matzerath geben, da wir die 3G-Regel logistisch nicht umsetzen können und uns die Gesundheit von unseren Dorfbewohnern, Austellern sowie Martinsmarkt-Besuchern wichtiger ist. Die Gesundheit geht nun einmal vor.“ Die Entscheidung sei den Organisatoren „wirklich nicht leicht gefallen.“

Gespendet werden soll allerdings wie bereits im Vorjahr trotzdem. „So schlimm wie es sich anhört, doch Corona macht auch vor todkranken Kindern keinen Halt“, sagt Nicolai Moll. Mit einer Spendenaktion unter dem Motto „Matzerath in Aktion – ein kleines Dorf mit großem Herz“ sollen in den kommenden Tagen und Wochen wieder kleine und größere Beträge gesammelt werden. Die Erlöse sollen allesamt an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizverein Aachen und Kreis Heinsberg gehen. Dieser Verein unterstützt unheilbar kranke Kinder und deren Familien seelisch – aber auch finanziell. Mit dem Geld sollen die Familien der sterbenden Kinder unterstützt werden, die Kinder können sich dank der Spenden vielleicht noch einen letzten großen Wunsch erfüllen.