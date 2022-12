Trotz kostenlosem Parken Parkscheibenpflicht in Erkelenz

Seit dem 1. Dezember ist das Parken in Erkelenz vorübergehend kostenlos. Dass das allerdings nicht bedeutet, dass alle Parker ihre Fahrzeuge nun unbegrenzt in der Innenstadt abstellen können, stellt die Stadt Erkelenz nun noch einmal klar. Wie die Verwaltung erklärt, gilt seit diesem Monat die Parkscheibenregelung für frei zugängliche Parkbuchten und straßenbegleitende Parkflächen sowie öffentliche Parkplätze in der Erkelenzer Innenstadt.