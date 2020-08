Sport im Park in Erkelenz : Trotz Corona große Nachfrage

Erkelenz Flexible Vereine sorgen dafür, dass es „Sport im Park“ auch in der Pandemie gibt. Auch der Zuspruch zu einem Pilates Kursus in Erkelenz ist sehr gut. Die Organisatoren der Sommeraktion sehen auch dem nächsten Jahr optimistisch entgegen.

Die Flexibilität bei allen Beteiligten zeigte sich dann auch, als im Juni klar war, dass „Sport im Park“ stattfinden kann. Dann wurde mit heißer Nadel, so Finken, ein Programm auf die Beine gestellt, das noch bis Ende September läuft. Der Qualität tat die Spontanität aber offenbar keinen Abbruch. Denn obwohl die Teilnehmer anders als der Vergangenheit nicht spontan zu den einzelnen Kursen kommen können, sondern sich wegen Corona im Vorfeld anmelden müssen, ist die Resonanz sehr gut. So ist zum Beispiel der Pilates-Kursus, der auf einer Freifläche im Erkelenzer Gewerbegebiet an der Brüsseler Allee über die Bühne geht, von Beginn an ausgebucht. Die Teilnehmerinnen lassen sich sogar von kräftigen Regengüssen nicht abschrecken und ziehen tapfer das Programm ihrer Trainerin Jacky durch.