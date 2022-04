Trödeltag in Erkelenz : Mariennachbarn sammeln Spenden

Erkelenz Die Erkelenzer Nachbarschaft nutzte ihren Trödeltag für den guten Zweck. In den vergangenen Jahren hat sich im Marienviertel eine lebendige Nachbarschaft entwickelt, die sogar preisgekrönt ist.

In vielen Erkelenzer Stadtteilen und Außenorten gibt es gute Beispiele für eine funktionierende Nachbarschaft und Gemeinschaft. Als besonders gutes Beispiel dürfen die sogenannten „Mariennachbarn“ gelten, die sich 2017 im Marienviertel in der Innenstadt zusammengeschlossen haben und für ihr Engagement Anfang des Jahres sogar mit dem dritten Platz beim Erkelenzer Heimatpreis 2021 ausgezeichnet wurden. Jetzt hat die Gemeinschaft einen Trödeltag auch genutzt, um Spenden für die Ukraine zu sammeln.

Der erste Trödeltag im Marienviertel war ein voller Erfolg: Rund 60 Haushalte machten mit und präsentierten ihre Waren. Auch der gute Zweck kam am Aktionstag nicht zu kurz. Mit kreativen Ideen wurden an verschiedenen Stellen Spenden für die Opfer des Kriegs in der Ukraine gesammelt. Beim Würstchenverkauf kamen 1200 Euro zusammen. Mit der Summe soll die „Aktion Deutschland hilft“ unterstützt werden. „Hier gilt ein besonderer Dank den Sponsoren Metzgerei Thönnissen und Bäckerei Hintzen sowie den Initiatoren“, teilen die Nachbarn mit. Eine Familie nahm mit Kinderschminken und Kuchenverkauf 120 Euro ein, die einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie aus dem Bekanntenkreis zugutekommen sollen. Auch an weiteren Stellen wurden die Verkaufserlöse zu Teilen gespendet.