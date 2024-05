Regenbogenzentrum Geilenkirchen Sams Geschichte macht Mut

Die Kindheit, so Engels, erlebte er als Mädchen in der Johanniter-Kindertagesstätte Übach-Palenberg, einen Steinwurf entfernt von seinem Elternhaus. Da ahnte er noch nicht, dass er 2018 in seinem alten Kindergarten als männlicher Erzieher seinen Dienst antreten würde. Bis heute ist er dort angestellt, obwohl er zurzeit ein Sabbatjahr eingelegt hat, auch um sich der Arbeit im Regenbogenzentrum widmen zu können. Das „Outing“ als Transmensch ergab sich in seiner Kita fast von selbst, erzählt Sam. „Zumal ich dort vorher noch als Praktikantin aktiv war.“ Er sei offen mit seiner Veränderung umgegangen, auch wenn Eltern nachfragten. Sein Vater und (nach dem frühen Tod der Mutter) die Stiefmutter und zwei Stiefgeschwister haben Sams Weg ebenfalls mitgetragen, als er sich mit 17 Jahren seiner Trans-Identität bewusst wurde. Dabei unterstützt hatten ihn Videos und Informationen im Internet, in denen er sich und seine Empfindungen wiedererkannte. „Damals war Trans-Identität noch kaum Thema, sodass ich mich zunächst als lesbisch empfunden habe“, erinnert sich Engels. Nachdem ihm klar geworden war, dass er „trans“ sei, habe er über eine eigene WhatsApp-Gruppe seinen gesamten Bekanntenkreis informiert und gebeten, nun als Sam angesprochen zu werden. Und alle hätten das akzeptiert.