Traditionsgaststätte am Franziskanerplatz Hessmanns wird zu Erkelenzer Bier- und Caféhaus

Kaffee und Kuchen vornehmlich am Nachmittag, ein frischgezapftes Bier oder andere Getränke samt typischer Gaststättenspeisen wie Frikadellen oder Mettbrötchen am Abend, so sieht das Konzept aus, mit dem die Wirtsleute ihre Gaststätte zu einem Erfolg machen wollen. „Es ist sehr gut angelaufen“, bilanziert Jürgen Giese nach den ersten Monaten. Viele Stammgäste des Vorgängers sind geblieben, viele junge Leute haben das Bier- und Caféhaus für sich neu entdeckt. „Am Wochenende wird es bisweilen so voll, dass wir zusätzliches Personal benötigen“, sagt Irmtrud Giese. Sie ist froh, dass zwei der langjährigen Mitarbeiterinnen von Hessmann geblieben sind und unter neuer Führung weitermachen. „Das erleichtert uns sehr die Arbeit, zumal wir neu in der Branche sind. Wir sind Quereinsteiger“, erklärt der Wirt. Der gelernte Industriemechaniker und die ehemalige Altenpflegerin wollten „noch etwas Neues machen“. Auf die Idee, die Gaststätte zu übernehmen, kamen sie durch Gespräche mit dem Vorgänger. „Wir haben uns ziemlich schnell zur Übernahme entschlossen“, sagen beide, die seit Jahrzehnten im Marienviertel wohnen.