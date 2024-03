Sechs Monate zu Unrecht im Gefängnis Erkelenzer Mordprozess endet mit Freispruch für Angeklagte

Mit ihrer Entlassung aus der U-Haft am letzten Verhandlungstag zeichnete sich das heutige Urteil bereits ab: Am Donnerstag wurde eine 42-Jährige aus Erkelenz von der Mordanklage freigesprochen. Sie war beschuldigt worden, einen 83-jährigen Rentner im Februar 2023 aus Habgier erschlagen zu haben und anschließend mit seinem Bargeld aus der Wohnung am Schneller in Erkelenz geflüchtet zu sein.