Vor dem Rosenmontagszug Viele Tränen beim Tollitätenfrühstück in Erkelenz

Ein Loblied auf Erkelenz sang die Prinzessin ebenfalls: „Ich liebe Erkelenz. Die Stadt ist derzeit im Umbruch, aber die Aussichten sind gut. Ich war in so vielen Kindergärten, Vereinen, Unternehmen und Einrichtungen. Es gibt hier so viele tolle, bunte Angebote und so viele Menschen, die die Stadt mit ihrem Herzen bereichern. In dieser Stadt muss niemand alleine sein, und darauf bin ich sehr stolz.“