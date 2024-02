Besonders buntes Stelldichein Tollitäten des Kreises in bester Gesellschaft

Für die gemeinsame Rede in gereimter Form, die abwechselnd von ihnen vorgetragen wurde, hatten sich Landrat Pusch und Sparkassen-Chef Giessing einiges einfallen lassen. Zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl in Wegberg hatten sie sich Gedanken gemacht: „Erster Mann will werden der Johnen, die CDU glaubt, es könnt' sich lohnen. Dagegen setzt der Christian Pape, eher als Komödiant bekannt, hier bei uns im Heinsberger Land." Als dritte Kandidatin habe sich Sabrina Walleiser zum Ziel gesetzt, den inzwischen ausgeschiedenen Rathaus-Chef Michael Stock zu beerben. Beide Redner hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung: „Daher wir mit Freude sehen, wenn viele Bürger wählen gehen." Giessing machte deutlich, dass die Zustände in der Mühlenstadt stark verbesserungsbedürftig seien: „Kanäle und Straßen in Wegberg sind rott, Verwaltungschef Stock ist längst schon fott."