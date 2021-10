Tod im Alter von 88 Jahren : Erkelenzer KG trauert um Kallo Kallentin

Erkelenz Jahrzehntelang war der Komponist eines der prägenden Gesichter des Erkelenzer Karnevals. Nun ist Kallo Kallentin gestorben. Erst vor wenigen Wochen hatte er den EKG-Orden in Gold mit Brillanten erhalten.

Der Karneval und die Musik – beides begleitete Karl-Theo Kallentin seit seiner Jugend. Seine musikalische Laufbahn begann schon im Kindesalter auf dem Akkordeon, so steht es in dem auch von ihm mitgestalteten Textbuch „Sing mött“, in dem viele seiner Lieder abgedruckt sind. Später gründete er seine eigene Band, das „Stardust-Trio“, das schon in den 60er Jahren im Karneval und zu anderen Anlässen aufspielte. Im Laufe der Jahre wurde Karl-Theo Kallentin einer der produktivsten Komponisten der Region. Bei Proben in der Matzerather Gaststätte Forg lernte er Heinz Forg kennen, der in langer Freundschaft mit „Kallo“ verbunden, viele von dessen Lieder sang. Über 60 Jahre lang war das Duo quasi unzertrennlich und begeisterte zahllose Jecken in Erkelenz.