Tobias Mann in Erkelenz : Satirischer Rundumschlag in der Stadthalle

Tobias Mann in Hochform in der Stadthalle in Erkelenz. Temporeiche und witzige Dialoge wechselten sich ab mit musikalischen Einlagen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der Kabarettist aus Mainz teilte satirische Seitenhiebe gegen zahlreiche Politiker aus – und das parteiübergreifend. Auch sich selbst nahm er auf die Schippe.

Als „professioneller Klugscheißer“, der die Bühne erst dann verlassen werde, wenn er seine „kabarettistische Dienstleistung“ zu 100 Prozent erfüllt habe, stellte sich Tobias Mann in der Erkelenzer Stadthalle vor. In die „Stadt mit den drei E“ war der 46-Jährige aus der „Stadt mit dem einfachen Ai“ gekommen, um sein siebtes Soloprogramm „Mann gegen Mann“ zu präsentieren.

Vom Eingangslied „Wann ist ein Mann ein Mann?“ bis hin zur gesungenen Zugabe „Der Mann ist das Problem“ drehte sich fast alles um das angeblich starke Geschlecht einschließlich Tobias Mann selbst. Insbesondere bei seinen satirischen Seitenhieben auf die Politiker gab sich der Kabarettist aus Mainz , der sich über die Beleidigung als links-grün versiffter Gutmensch nicht mehr aufregt, ungehemmt. Robert Habeck , der „Golden Retriever der Politik, dem niemand lange böse sein kann“, bekam ebenso sein Fett weg wie „der fleischgewordene Porsche Cayenne“ Christian Lindner oder Olaf Scholz , die „personifizierte Energiesparmaßnahme“. Friedrich Merz verortete er in die Nähe der Alternativen-Fakten-Deppen ob dessen populistischer Art, Falsches in die Welt zu setzen, um dann ein klein wenig zurückzurudern, wie das Beispiel der vermeintlichen Sozialtouristen aus der Ukraine zeige.

Im Kampf mit sich selbst und gegen seine Gedanken kam Mann zu dem Schluss: „Ich würde gerne dümmer sein.“ Er sei nicht klug genug, um Antworten auf die schwierigen Fragen der Welt zu finden, aber er sei nicht so dumm, um sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Der Dumme mache sich keine Gedanken, lebe in seiner Welt und glaube das, was andere ihm vorbeten, wie etwa Merz oder Wolfgang Kubicki. „In der Corona-Pandemie glaube ich Professor Drosten und nicht einem besserwisserischen Politiker.“ Auch Markus Söder blieb beim satirischen Rundumschlag nicht außen vor. Atomstrom und Windenergie zu fordern, aber gleichzeitig gegen ein Atommüllendlager oder Windkraftanlagen in Bayern zu sein, passe nicht, beziehungsweise passe gut zu einem bayrischen Politikfürsten.