Neueröffnung in Erkelenz So sieht das erste Containerhotel Deutschlands aus

Es besteht aus 15 Frachtcontainern, die teilweise viele Jahre auf den Weltmeeren unterwegs waren, kommt fast ohne Personal aus und steht auf der Gewerbestraße Süd in Erkelenz: Das Tin Inn ist laut den Entwicklern das erste aus Containern gebaute Hotel in Deutschland und eröffnet am kommenden Montag, dem 1. Mai.