Tim Hocks mit „Breathing In“ : Erkelenzer veröffentlicht erste Single

Am 1. Januar hat der Erkelenzer Tim Hocks seine Debüt-Single als Solo-Künstler, „Breathing In“, herausgebracht. Foto: Hocks

ERKELENZ Der 24-jährige Musiker Tim Hocks aus Erkelenz hat mit „Breathing In“ seine Debüt-Single als Solokünstler herausgebracht. In seiner Heimat betreibt er ein Tonstudio, und er studiert in London.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katharina Gilleßen

Schon als Kind war Tim Hocks immer von Musik umgeben. Erste Bühnenerfahrung sammelte er bereits im Alter von vier Jahren: „Mein Vater spielt Gitarre und Bass und hat zu dieser Zeit erfolgreich in verschiedenen Bands gespielt. Bei einem seiner Auftritte durfte ich ihn begleiten und Schlagzeug spielen.“ Von ihm hat er die Beziehung zur Popmusik und von seiner Mutter die Liebe zur Klassik in die Wiege gelegt bekommen. Mit sechs Jahren nahm er Klavierstunden, mit zehn Schlagzeugunterricht, später lernte er Gitarre und Bass.

Nach dem Abitur am Erkelenzer Cusanus-Gymnasium studierte Tim Hocks an der Universität in Osnabrück Musik und Evangelische Theologie auf Gymnasiallehramt. Doch von Beginn an stand fest, dass der Fokus zunächst auf der Musik liegen soll. „Musik hat mich nie losgelassen, also werde ich mich zuerst auf das Musikgeschäft konzentrieren, falls das nicht klappt, habe ich mit meinem Lehramtsstudium einen Plan B“.

Info Debütsingle „Breathing In“ Anhören Tim Hocks‘ erster Song als Solokünstler ist auf allen Online-Musik-Portalen und unter www.timhocks.com/ zu finden. Persönlich Abitur am Erkelenzer Cusanus-Gymnasium, danach Studium an der Universität Osnabrück (Musik und Evangelische Theologie auf Gymnasiallehramt), derzeit Studium in London am SAE Institut (Audio Production).

Seit Anfang 2018 studiert Hocks in London am SAE Institut „Audio Production“, um die Seite der Musikproduktion auf professionellem Level kennenzulernen und bei eigenen Aufnahmen unabhängig von anderen zu sein. Nebenbei betreibt er ein eigenes Tonstudio in seiner Heimat Erkelenz und arbeitet dort seit Jahren mit einer großen Bandbreite verschiedener überregionaler Künstler als Sound Engineer oder Produzent zusammen. So produzierte er zuletzt für die Rapperin Scapsis, die mittlerweile weit über die Grenzen ihres Heimatrkreises Heinsberg hinaus bekannt ist. In London arbeitet er unter anderem mit der italienischen Band „Piqued Jacks“ zusammen.



Wegberg : Grenzenlos Wandern spendet an die IG Ophoven

zurück

weiter

Nun hat der 24-Jährige zum Jahresbeginn seine Solokarriere gestartet und seine Debüt-Single herausgebracht. „Breathing In“ lautet der Titel des Songs, der von zwei Menschen handelt, die in ihren Persönlichkeiten stark verschieden sind und deren Beziehung aus diesem Grund für beide schmerzlich zu Ende geht. Ein ähnlicher Einschnitt war es, der Hocks vor zwei Jahren für den Text inspirierte. Aber dieser sei bewusst offen, so dass er sich auf vieles übertragen lasse. Vom Songwriting über das Einspielen der Instrumente und die Aufnahme des Gesangs bis zum Mixing und Mastering des Songs und schließlich dem Marketing hat Hocks die gesamte Produktion selbst übernommen. „95 Prozent der Aufnahmen entstanden hier in meinem eigenen Studio, der Rest in London. So war ich unabhängig und konnte meine eigenen Ideen selbstständig umsetzen.“ Die Single entstand in Zusammenarbeit mit seinem Kommilitonen am Londoner Institut, dem Rapper Son Ov Samson. Rap und Hip-Hop stehen momentan hoch im Kurs, mit der Kombination der beiden Musikstile dürfte Hocks ein breites Publikum ansprechen und wie er es nennt: „Die beiden Welten verbinden.“

Das Schönste dabei für ihn: die durchweg positive Resonanz, die er von vielen ehemaligen Schulfreunden, Mitstudenten und Fremden erhält, die ihn durch seine erste Single neu entdeckt haben. Drei Tage nach der Veröffentlichung hatte das Musikvideo auf YouTube über 1350 Aufrufe – mit dem Ergebnis zeigt er sich zufrieden. „Ich fange gerade erst an, erarbeite mir alles selbst“, stellt der 24-Jährige fest. „Denn die Musik ist letztendlich für die Menschen, die sie anhören, und wenn sie ihnen hilft, freut mich das sehr.“