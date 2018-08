Tiere und Hitze: Tipps Erkelenzer Tierärzte

Tiere und Hitze : Haustiere vor Hitzestress schützen

Marion Groob stellt die Wassernäpfe ihrer beiden Hunde Lina (sieben Jahre) und Mucki (drei Jahre) in den Sonnenschirm-Schatten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Nicht nur Menschen leiden derzeit unter der Hitze. Auch die tierischen Hausgenossen stressen hohe Temperaturen. Tierärzte geben Tipps, was Halter für ihre Tiere tun können.

Niemand würde bei den momentan herrschenden Temperaturen ernsthaft einen Dauerlauf in der prallen Mittagssonne in Erwägung ziehen. Zu heiß, zu anstrengend, wegen der körperlichen Belastung schlichtweg ungesund. Doch was der Mensch für sich als vernünftig ansieht, nämlich auf Anstrengungen zu verzichten und lieber einen Gang zurückzuschalten, das wird seinen Haustieren bisweilen verwehrt. „Dabei ist es ganz einfach, sich tiergerecht zu verhalten“, erläutert Tierarzt Martin Ammann aus Erkelenz. „Für die Haustiere gelten im Prinzip die gleichen Maßgaben wie für den Menschen.“ Also Ruhe, Rückzug in die kühlen Räume, Schatten. „Ausreichend Flüssigkeit ist das Wichtigste.“

Tieren, die sich draußen aufhalten, muss die Möglichkeit gegeben werden, schattige Plätze zu finden. Am besten sind Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Hamster aber derzeit in der Wohnung aufgehoben. Die Katzen haben es dabei noch am besten, sie ziehen sich als nachtaktive Tiere tagsüber ohnehin am liebsten in eine abgelegene, dunkle Stelle zurück.

Mit Grauen denkt der Tierarzt daran, wenn der Hund, vielleicht sogar in helfender Absicht, mit kaltem Leitungswasser aus dem Schlauch abgespritzt wird. Wie beim Menschen geht so eine Schockattacke tierisch auf den Kreislauf und wie beim Menschen sind es besonders die alten und kranken Hunde, die jetzt besonders zu leiden haben und die deshalb besonders geschont werden sollen. Aber nicht nur für sie, sondern für alle Hunde gilt: „Spaziergänge mit dem Hund sollten entweder in den noch kühleren Morgenstunden oder aber spätabends stattfinden.“ Und eines ist momentan absolut hundefeindlich: Das angeleinte Tier neben sich herlaufen zu lassen, während der „Hundefreund“ auf dem Fahrrad unterwegs ist.

Familie Groob aus Kückhoven sorgt bei dieser Hitze für den abendlichen Stammgast, einen Igel, mit einem gefüllten Wassernapf. Foto: Groob

Das Wasser im Fischteich kann gar nicht oft genug kontrolliert und umgewälzt werden, damit die Fische nicht im überhitzen Wasser ersticken. Die Kaninchen oder Hasen im Stall müssen ständig auf Insekten kontrolliert werden – und wer es wirklich gut meint mit den Wildtieren in seinem Garten, der hat an vielen Stellen Wassertränken aufgestellt, an denen sich Vögel tummeln, aber abends auch Igel treffen.



Aber nicht nur die Kleintiere bedürfen der besonderen Unterstützung, um die Hitzeperiode schadlos überstehen zu können. Auch die Großtiere, und dabei insbesondere die Pferde, brauchen jetzt angemessene Betreuung. „Es ist wohl jedem klar, dass er tagsüber nicht unbedingt einen Ausritt machen muss“, sagt Andrea Robertz, Tierärztin aus Lövenich. Auf jeden Fall muss eine Überhitzung der Tiere verhindert werden. Einige Symptome dafür sind für jeden leicht erkennbar: deutlich erhöhte Atemfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe, keine Futteraufnahme, taumelnder Gang. Da helfen nur Schatten und das Herunterkühlen mit Wasser, allerdings nicht mit dem auf den Körper gerichteten Wasserschlauch, sondern – wie auch beim Menschen, ein Beginnen an den Beinen.

Besonderes Augenmerk bedürfen die Risikokandidaten, wozu alte Tiere, herz- und lungenkranke Pferde oder säugende Stuten gehören. Für sie gilt noch mehr als für alle Tiere: viel Wasser, Elektrolyte, Salz und Schatten. Und sinnvoll sei es selbstverständlich, die Weidezeiten in die kühleren Tageszeiten zu verlegen. Auch sei der Einfluss von Insekten, die sich derzeit stark vermehren, nicht zu unterschätzen. Davor müssen die Pferde geschützt werden.