Tiefgaragenbrand in Gangelt Erkelenzer Feuerwehr unterstützt Einsatzkräfte vor Ort

Seit den frühen Abendstunden brennt es in einer Tiefgarage unter einem Wohn-/Geschäftshaus an der Lindenstraße in der Gemeinde Gangelt. Wie die Leitstelle der Feuerwehr des Kreises Heinsberg mitteilt, seien aufgrund der extremen Rauchentwicklung bereits nach kurzer Zeit Einsatzkräfte aus Erkelenz sowie das Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 hinzugerufen worden, um so der extremen Rauchentwicklung Herr zu werden. „Mit dem LUF 60 können größere Flächen entraucht werden, zudem sind noch Atemschutztrupps im Einsatz“, so der Feuerwehr-Sprecher. Mehrere Personen, die in dem Gebäude über der Tiefgarage wohnen, mussten aufgrund der starken Rauchbelastung notärztlich versorgt werden, hierbei ist auch der zuständige Notarzt aus Wegberg im Einsatz.