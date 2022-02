Einsätze im Flutgebiet dauern an : THW in Erkelenz sucht neue ehrenamtliche Helfer

THW in Erkelenz sucht neue ehrenamtliche Helfer

Einsätze im Flutgebiet dauern an

Erkelenz Große Lagen wie die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr haben deutlich gemacht, wie wichtig die vielen Helfer in Ausnahmesituationen sind.

Wohl seit Jahrzehnten stand das Technische Hilfswerk (THW) in Deutschland nicht mehr so im Fokus wie im vergangenen Jahr. Die Hochwasserkatastrophe machte vielen Menschen wieder deutlich, wie wichtig gut ausgebildete Helfer sind. Erst in diesen Tagen hat das THW seie Arbeiten als letzte Organisation im Ahrtal mit dem Bau der letzten Brücke beendet. Nun sucht der Erkelenzer Ortsverband Verstärkung.