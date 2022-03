Theaterprojekt in Erkelenz : „Alle sollen das Handwerk lernen“

Erkelenz Der Schauspieler Stefan Bockelmann gibt Einblicke, wie es mit dem Theaterprojekt weitergeht. Am 4. April beginnt die nächste Phase mit einem Treffen in der Hauptschule.

Bockelmann Am 4. April findet um 20 Uhr das erste richtige Treffen in der Mensa der Erkelenzer Hauptschule statt. Dann fangen wir an mit den Grundlagen der Schauspielerei. Wir arbeiten also unter anderem an der Körpersprache, machen Sprechtraining und Improvisationsübungen. Die Teilnehmer sollen das Handwerk wirklich lernen, es wird niemand ins kalte Wasser geschmissen. Wir haben so viele Interessierte mit einer Passion, es wird sich dann zeigen, wie viele sich wirklich auf die intensive Arbeit einlassen wollen. Wir werden zwei Gruppen bilden, auf 46 Leute zu achten ist einfach zu viel. Alle sollen so aktiv wie möglich eingebunden werden.