Theateraufführung in Lövenich : „Saukomischer“ Spaß der Nysterbachbühne

Lövenich Die Nysterbachbühne Lövenich stellt ihr aktuelles Stück „Lass die Sau raus“ mit großer Spielfreude und viel Komik vor.

Schon gleich zu Beginn wurde die Nysterbachbühne dem Titel der Inszenierung gerecht: Mit Wortspielen und einfallsreichen Schlagabtäuschen wurden die Zuschauer bestens unterhalten und merkten den Darstellern ihre Spielfreude an, die auch vor Improvisationen nicht scheuten und sichtlich Spaß auf der Bühne hatten. Das Geschehen spielt in einem Lövenicher Wohnzimmer – detailvoll eingerichtet mitsamt Familienbildern und Fensterblick in den Garten - , in dem Hausfrau Helga Heppner (Sabine Weitz) ihrem Mann Norbert (Bernd Roebers) und Sohn Mirco (Hendrik Steinke) nun vegetarische Kost vorsetzen möchte. Der Gemüseauflauf stößt aber nicht gerade auf Begeisterung in der Familie („ist das schon tot?“, „was gibt es denn dabei?“) und setzt eine Diskussion frei, die darin endet, dass Norbert sich eine eigene Sau zulegt: Da wisse man schließlich, wo das Fleisch herkomme. Das auf den Namen „Anita“ getaufte Schwein zieht so in den alten Stall auf dem Hof, in dem sich Norbert besonders liebevoll um das Tier kümmert. Es dauert jedoch nicht lange, bis die Nachbarinnen Selma (Hanna Hoffmann) und Lotte (Steffi Schrade) von „Anita“ hören und diese für seine heimliche Geliebte halten: Helgas Aussagen wie „die dumme Sau wird abgeschlachtet“ bekommen so eine ganz neue Bedeutung. Für weitere Missverständnisse sorgt der Familienhund, der den Riesenrammler von Nachbar Georg (Aron Brocher) auf dem Gewissen hat und Großvater Erwin Heppner (Jochen Weitz) der zu seinem Missfallen mehrfach für tot erklärt wird. Als der Schlachter (Eugen Symanski) mit Betäubungspistole sowie die Psychologin „Anita“ (Lena Weitz) auftauchen, ist das Chaos perfekt.