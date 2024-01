Mit Komödie „Lottes Café“ Nysterbachbühne Lövenich feiert Jubiläum

Zum Inhalt: In Lottes Café treffen Jung und Alt, Cool und Nerd, Abgebrüht und naiv aufeinander. Man berät und verrät sich, man verträgt und streitet sich. Aber eigentlich jagt doch ein jeder nur seinem Glück hinterher. Der oder die Richtige soll es sein. Jedenfalls eine Zeitlang oder zur Not auch für immer. Wer will das schon wissen? Es tut fast schon weh, wenn man sieht, wie sie sich um Kopf und Kragen reden oder in irrwitzige Situationen manövrieren. Das Café wird zur absurden Beratungsstelle und Partnerbörse. Für nichts macht sich der Mensch so zum Gespött wie für den trügerischen Erfolg in der Liebe.