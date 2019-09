Auftakt der Theatersaison mit der Komödie "Bunbury" von Oscar Wilde : Wenn aus Ernst doch noch Ernst wird

Durch den Vorhang traten die Protagonisten der Verwechslungskomödie „Bunbury oder die Kunst ernst zu sein“ von Oscar Wilde in die Manege mit rundem Bühnenelement und präsentierten sich im Scheinwerferlicht. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz In der Komödie „Bunbury oder die Kunst ernst zu sein“ führten imaginäre Freunde und falsche Namen zu Verwirrung.

Es war eine Art Zirkusmanege, in der sich die Handlung der Verwechslungskomödie „Bunbury oder die Kunst ernst zu sein“ von Oscar Wilde abspielte: Der Zugang war mit Lichtern eingefasst und einem Vorhang verschlossen. Durch ihn traten die Protagonisten in die Manege mit rundem Bühnenelement und präsentierten sich im Scheinwerferlicht. Die Dandys Algernon und Jack standen im Mittelpunkt des Geschehens, das mit zunehmender Dauer komplizierter wurde. Die Burghofbühne Dinslaken führte es in der Stadthalle vor rund 320 Zuschauern auf.

Quelle der späteren Verwechselungen und Verwirrung ist das Lügenkonstrukt, auf dem die Freunde ihr Freizeitvergnügen aufbauen. Während Algernon seinen imaginären Freund Bunbury, der angeblich auf dem Land wohnt, vorschiebt, um familiären Verpflichtungen in der Stadt zu entgehen, besucht Jack seinen erfundenen Bruder Ernst in der Stadt und steigert so sein Freizeitvergnügen. Im städtischen Nachtleben benutzt er ebenfalls diesen Namen für sich selbst und macht so sein Doppelleben perfekt. Das Lügengebäude gerät allerdings ins Wanken, als sich Algernons Cousine Gwendolen in Jack und sich Jacks Ziehtochter Cecily in Algernon verliebt, beide Frauen aber den jeweiligen Verlobten für Ernst halten. Thematisierte Oscar Wilde auch im 1895 uraufgeführten Stück die Wertvorstellungen und Gesellschaftsnormen, die sich auf das viktorianische Zeitalter beziehen, hat doch die Regisseurin unter anderem mit ihrer modernen Inszenierung moderne Belange wie das Streben nach Geld und gesellschaftlicher Anerkennung, Aufbau einer anderen Identität durch soziale Medien sowie Lügen und Doppelmoral aufgegriffen. Musikeinspielungen und gedämpftes Licht unterstrichen emotionale Momente wie die Annäherung von Cecily und Algernon, der sich bei einem Besuch im Landsitz von Freund Jack als dessen Bruder Ernst ausgibt. Kleine Trommelwirbel oder Trommelschläge unterstrichen die Atmosphäre der Zirkuswelt und steigerten die Spannung oder drückten Endgültigkeit aus. Und darüber hinaus verdeutlichten Gertenhiebe von Gwendolens Mutter Lady Bracknell deren rigorose Moralvorstellungen, die sie jedoch gerne in Erwartung einer guten Mitgift von Cecily zurückstellte.

Info Auftakt der Theatersaison Bunbury-Inszenierung Nadja Blank; Bühne und Kostüme Jörg Zysik; Musik Jan Exner; Dramaturgie Mirko Schombert; Schauspieler: Philip Pelzer (Jack Worthing), Malte Sachtleben (Algernon Moncrieff), Marie Förster (Gwendolen Fairfax), Talisa Lara (Cecily Cardew), Andreas Petri (Lane, Prism), Jasmina Music (Bracknell/Chasuble). Nächster Termin Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, „Sherlock“, Musical von Alan Wilkinson.

Das Publikum in Erkelenz verfolgte die Handlung mit einigem Vergnügen. So regte etwa die Bitte der Verliebten an die Tante um Erlaubnis, in eine Gepäckaufbewahrung reinheiraten zu dürfen, zum Lachen an: Jack war als Baby auf dem Bahnsteig der Victoria Station abgestellt worden. Amüsant geriet ebenso sein überzogener Auftritt im dunklen Mantel und hohen Zylinder, bei dem er den Tod des angeblichen Bruders theatralisch verkündete – da war aber Algernon bereits als eben dieser Ernst Gast im eigenen Haus. Lautes Gelächter erklang, als die beiden Verlobten den Männern im Zusammenhang der Gleichberechtigung bescheinigten, ihnen in punkto Aufopferung weit überlegen zu sein – die Dandys wollten sich an dem Tag beide auf den Namen Ernst umtaufen lassen, um den Frauen weiter zu gefallen.