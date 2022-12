Theater in Erkelenz Ein Weihnachtsmärchen für den guten Zweck

Regie führen Christiane Laenen und Eugen Symanski, die Idee und Produktion stammt von Bernd Roebers, der – genau wie Symanski und auch Schneiderlein-Hauptdarsteller Hendrik Steinke – von der Nysterbachbühne Lövenich bekannt ist. Zusätzlich zu den beiden öffentlichen Aufführungen gibt es drei Termine am Vormittag, zu denen ausschließlich Schulen und Kindergärten eingeladen sind. „Diese drei Aufführungstermine waren in diesem Jahr innerhalb von zehn Tagen ausverkauft“, berichtet Bernd Roebers. Damit möglichst viel Geld für die Kinderkrebshilfe zusammenkommt, hofft er nun, dass auch die beiden Termine in der Stadthalle auf große Resonanz treffen. Karten für die Aufführungen gibt es bei Viehausen in Erkelenz oder über die Webseite stadthalle-erkelenz.de. Sie kosten sieben Euro für Kinder und rund zehn Euro für Erwachsene.