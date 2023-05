Theater in Erkelenz Acht Frauen, eine Mörderin und viel Lug und Betrug

Keine traut der anderen, man giftet sich an. Was will ein Mann in einer solchen Konstellation mit acht Frauen, in der Lug und Trug herrschen? Aber reicht das als Motiv für einen Mord, zumal Pierrette entwaffnend ehrlich sagt: „Seinen Goldesel tötet man nicht.“ Auch Gaby findet ein Argument, das gegen ihre Täterschaft sprechen soll: „Wenn jede Frau, die einen Geliebten hat, den Ehrmann töten würde, gebe es bald keine Ehemänner mehr.“ Am Ende bleibt ein Toter und die Erkenntnis der Frauen: „Wir meistern jede Katastrophe mit weiblichem Instinkt.“ Das Publikum dankte mit viel Applaus.