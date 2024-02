Gesungene Gebete in Wegberg The Gregorian Voices gastieren in St. Peter & Paul

Eintrittskarten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: im Reisebüro Scholz in Wegberg, im Ratheimer Lotto Lädchen und in der Buchhandlung Wild in Hückelhoven, in der Buchhandlung Wild und in der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz sowie in der Hall of Tickets und bei das Kartenhaus im TiG in Mönchengladbach. Tickets kosten im Vorverkauf 26, an der Abendkasse 29 Euro. Veranstalter und Musiker versprechen: A cappella vom Feinsten, Popmusik für die Ewigkeit.