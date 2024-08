Temperaturen in der Innenstadt So heiß wird Erkelenz im Sommer

Wer sich im Sommer schon mal auf eine Bank in der Sonne gesetzt hat oder in ein Auto eingestiegen ist, das eine Zeit lang in der Sonne stand, der weiß, dass sich diese Gegenstände massiv aufheizen können. Die Oberflächentemperatur kann dabei ein vielfaches der Lufttemperatur annehmen. Einige heiße Tage gab es bereits, für die kommende Woche ist eine neue Hitzewelle angekündigt. Da kommt dieser Dienstag, der 6. August, mit seinen 28 Grad noch eher gemäßigt daher.