Techno in Erkelenz​: Electricity-Festival kehrt für vier Wochenenden zurück​

Erkelenz Das Techno-Festival macht auch ohne scharfe Corona-Regeln weiter. Ab dem kommenden Wochenende wird wieder gefeiert. Was Besucher und Anwohner dann erwartet.

Ab dem kommenden Wochenende wird auf Hohenbusch wieder gefeiert. An gleich vier Wochenenden in Folge findet das Electricity-Campingfestival auf einer Wiese hinter dem ehemaligen Kreuzherrenkloster statt. Jeweils drei Tage werden an den vier Wochenenden dann knapp 3000 Besucher erwartet, um zu elektronischer Musik zu tanzen.

Das Festival war 2020 aus der Not geboren gegründet worden und fand mitten in der Pandemie als eines der ganz wenigen Festivals überhaupt in Europa statt. Denn sechs strikt abgetrennte Bereiche, die sich um eine 360-Grad-Rundbühne in der Mittes des Geländes schließen, sorgten für Abstand und Kontaktverfolgungsmöglichkeiten. Auch wenn in diesem Jahr die Pandemie für die Festival-Macher kaum noch eine Rolle spielt, halten sie an dem preisgekrönten Konzept fest – denn es entpuppte sich in den vergangenen beiden Jahren als mehr als nur eine Notlösung. Insbesondere das Zusammenspiel der verschiedenen Publikumssektoren sowie verschiedene Spiele und Herausforderungen sorgten für Spaß. Restkarten sind noch vereinzelt vorhanden.