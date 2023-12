Café Tante Käthe in Erkelenz Gäste und Musiker von Schließung überrascht

Der Betreiber selbst, der kürzlich noch das Schaufenster unter anderem mit einem überdimensionalen Nussknacker und einem Weihnachtsbaum festlich dekoriert hatte, scheint die kurzfristige Schließung seines Betriebes in keiner Weise kommuniziert zu haben. So schrieb eine Frau in den sozialen Medien, dass sie in der vergangenen Woche noch einen Tisch fürs Wochenende reserviert hatte und nun zum Geburtstagsessen mit der Familie vor verschlossenen Türen stand. Auch Musiker Thomas Busse war von der Schließung überrascht und zeigte sich auch enttäuscht. Wie er auf seiner Facebook-Seite schrieb, sei er am letzten Novembersonntag noch zum Frühstücken dort gewesen, an diesem Wochenende hätte er dort zwei Weihnachtskonzerte spielen sollen. Von der Schließung sei er total überrumpelt gewesen. Leider habe der Besitzer des Cafés ihm nichts mitgeteilt und sei seitdem auch telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen, schreibt Busse weiter. So sah sich der Musiker sogar genötigt, von außen einen Zettel an die Fensterscheibe des Tante Käthe zu hängen, um die Konzertgäste, die bereits Karten gekauft hatten, zu informieren. „Nach 43 Jahren als Musiker und über 1000 Konzerten ist mir so etwas auch noch nicht passiert“, schreibt Busse dort.