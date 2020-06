Tagebaugegner aus Erkelenz-Keyenberg kritisieren RWE : „Der Bagger rast auf unser Dorf zu“

Das große Tagebauloch und das kleine Keyenberg sind nicht mehr weit voneinander entfernt. Foto: Ruth Klapproth

Keyenberg Die Tagebaugegner werfen RWE vor, in der Corona-Zeit den Abbau massiv voranzutreiben. Sind Aktionen geplant, seien die Bagger plötzlich verschwunden und kurz danach wieder da. Der Konzern widerspricht.

Das Coronavirus hat den Widerstreitern gegen den Tagebau Garzweiler II nur Negatives gebracht – das ist jedenfalls ihre Meinung. „Der Bagger rast in einer Riesengeschwindigkeit auf unser Dorf zu – und wir dürfen nicht protestieren“, heißt von den Tagebaugegnern. Der Klimaschutz sei zur Randerscheinung geworden. Doch es gibt auch Menschen, die auf neuen Wegen in Corona-Zeiten gegen das Abbaggern der Heimat protestieren, wie etwa Norbert Winzen, der gemeinsam mit anderen in Keyenberg ein bundesweit beachtetes Konzert mit einem Sinfonieorcherster auf die Beine stellte. Die vielen Besucher aus Nah und Fern konnten dem Musikgenuss lauschen, ganz ohne störende Geräusche der RWE-Bagger, die an den Tagen davor und danach in Blickweite und fast zum Greifen nah das Erdreich zwischen Tagebau und Keyenberg entfernten.

„Beim Konzert hat RWE die Bagger vor den Blicken der Menschen versteckt, um nicht als böses Monster da zu stehen“, sagt Britta Kox vom Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ dazu. Nun sehe es wieder anders aus. „Bedrohlich hoch, auf der obersten Ebene, drehen die Schaufelräder laut das Erdreich der A 61 weg“, sagt sie nach ihren Besuchen in Keyenberg. „Nachts höre ich das Rumpeln bis Berverath. Bei offenem Fenster ist an Schlaf kaum zu denken.“ Kaum war es still in Keyenberg und waren die Besucher zurück in ihrer eigenen Heimat, kamen die RWE-Bagger zurück – und kommen den Bewohnern näher. Stück für Stück graben sie stetig auf Keyenberg zu, statt, wie die Pläne es vorgeben, in Immerath zu baggern, beklagt Britta Kox. „Es ist laut, es staubt bis Berverath. Unsere Pflanzen sind vom Staub des Tagebaus bedeckt.“

Info Feld- und Wirtschaftswege im Blick Die Tagebaugegner beklagen auch, dass RWE die Feld- und Wirtschaftswege verschmutze und beschädige, je nachdem, wo der Tagebaubetreiber gerade Pumpen oder ähnliches baut. „Unsere üblichen Laufstrecken sind teilweise ziemlich ramponiert, so dass man gut gucken muss, wo man tritt“, sagt Anwohner Norbert Winzen.

RWE widerspricht: „Im Betrieb des Tagebaus Garzweiler werden Braunkohle und Abraum weiter nach Plan gewonnen“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Coronavirus wird nicht angesprochen. Je nach Tagebauführung und Bedarf an Braunkohle sei es dabei notwendig, über das Jahr verteilt unterschiedliche Bereiche entlang der Abbaukante bergbaulich in Anspruch zu nehmen. „Nachdem der Tagebau sich 2019 vornehmlich im mittleren und südlichen Bereich des Abbaugebiets weiterentwickelt hat, muss derzeit vermehrt Abraum nördlich der ehemaligen Ortslage Borschemich gefördert werden. Aus diesem Grund wird zurzeit in Richtung der Ortslage Keyenberg gearbeitet“, heißt es weiter.

Zudem erfolge die Tagebauführung „im Einklang mit den Empfehlungen der sogenannten Kohle-Kommission, der Leitentscheidung 2016 sowie den jüngsten energiepolitischen Weichenstellungen“. Diese würden „die Notwendigkeit der Kohleförderung bis zum planmäßigen Ende des Tagebaus Garzweiler bestätigen“ und stellten „weder die Umsiedlungen noch die an-schließende Inanspruchnahme der Orte in Frage“. Weiter heißt es: „Der Abschluss der Umsiedlung für Keyenberg ist für 2023 vorgesehen, sodass die bergbauliche Inanspruchnahme wie geplant ab 2024 erfolgen kann.“

Norbert Winzen hat einen anderen Blick auf die Dinge als RWE: „Das mit den Baggern war ja nicht das erste Mal. Bei der Menschenkette und auch beim Gottesdienst an der Kante war es genauso.“ Jedes Mal waren vor und nach den Aktionen Bagger direkt am Dorf über der Kante sichtbar. Etwa zwei bis drei Tage vor den Aktionen waren sie dann jeweils nicht mehr zu sehen. Danach aber sofort wieder. Auch bei Beethoven war das so. „Zwei Tage nach dem Konzert ging der Blick von unserem Grundstück wieder direkt auf die Bagger.“ Sein Vorwurf: RWE scheine genau auszuloten, welche Aktionen geplant sind. „Und anscheinend ist denen ihr Vorgehen selbst peinlich, sonst ist das bei der Häufung in den letzten zwei Monaten nicht zu erklären; auch nicht mit deren üblichem Totschlagargument der ,normalen Betriebsabläufe’“.