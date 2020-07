Im Erkelenzer Land : Tagebaubetroffene planen Verfassungsbeschwerde gegen Kohleausstiegsgesetz

Erkelenzer Land Der Bundestag hat das Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Tagebaubetroffene aus dem Erkelenzer Land sehen ihr Grundrecht verletzt und kündigen an, Verfassungsbeschwerde einzureichen.

Mit dem Beschluss des Kohleausstiegsgesetzes forciere die Bundesregierung den Abriss von weiteren fünf Dörfern am Tagebau Garzweiler II, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinschaft „Menschenrecht vor Bergrecht“. Für die noch in den Dörfern lebenden Menschen stelle das Gesetz einen massiven Eingriff in die Grund- und Menschenrechte dar. Die Tagebaubetroffenen haben daher nach eigenen Angaben beschlossen, eine Verfassungsbeschwerde gegen das verabschiedete Gesetz einzureichen.