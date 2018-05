Erkelenz: Tagebau wird zur Naturlandschaft

Erkelenz Bei der Rekultivierung des Tagebaus sollen mehr Grünflächen entstehen. 2030 wird das Restloch Garzweiler I aufgefüllt sein.

Mit der Arbeit an diesen Bereichen soll schon in näherer Zukunft begonnen werden - während die großen Schaufelradbagger im Tagebaubereich Garzweiler II weiter in Erkelenzer Stadtgebiet vordringen, um Braunkohle abzubauen. Nach der spektakulären Reise eines neuen Absetzers in den Tagebau (wie berichtet), hat dieser seine Arbeit im Norden aufgenommen. Parallel füllt ein weiterer Absetzer im Nordosten das Restloch auf. "Der Bereich südlich von Jüchen wird von Norden nach Süden verkippt", erklärt Vinzelberg. Das bedeutet, dass die Veränderungen als erstes an der Grevenbroicher und Jüchener Stadtgrenze zu sehen sein werden. An letzterer soll bereits "in wenigen Jahren" mit der Aufforstung des neuen Jüchener Wäldchens begonnen werden. Temporär wird durch dieses ein Gewässer fließen, das in südlicher Richtung zu den weiteren Grünflächen führt. "Dort werden ökologische Maßnahmen durchgeführt, die seltenen Arten einen neuen Lebensraum bieten", sagt Vinzelberg. Gemeint sind damit zum Beispiel Tiere der offenen Feldflur wie die Feldlerche und oder das Rebhuhn. Eine "parkähnliche Naturlandschaft" entsteht - "ein Mosaik aus Offenland- und Halboffenlandstrukturen mit artenreichen Wiesen, Brachen sowie kleinen Gebüsch- und Gehölzgruppen", sagt Vinzelberg.