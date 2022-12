Tagebau Garzweiler Kreis Heinsberg ordnet Räumung Lützeraths an

Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, wird die Räumung des besetzten Dorfs Lützerath anordnen. Das teilte Pusch am Mittwoch in Heinsberg in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel mit. Kostenpflichtiger Inhalt Muckel hatte in der vergangenen Woche angekündigt, sich einer Anweisung der Bezirksregierung Köln zu widersetzen und sich zu weigern, das Dorf am Rand des Tagebaus Garzweiler räumen zu lassen.